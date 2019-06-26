Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun bir şekilde attığı adımlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ı rahatsız ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi tehdit eden Çipras, yaptığı son açıklamada da tehditlerini sürdürdü. Türkiye'yi gerilimi tırmandırmakla suçlayan Çipras, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde sandaj çalışmaları için harekete geçmesini 'anlamsız' olarak niteledi.

GKRY'nin bölgede hakları olduğunu ve bu hakları korumakta kararlı olduklarını belirten Çipras, hakların ihlal edilmesinin sonuçlar doğuracağını ve bunun ciddi bedelinin olacağını söyledi.

Batı'nın desteğini arkasına alan Yunanistan, hiç bir hukuksal gerekçeye dayanmadan Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeyi de sürdürüyor. Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinden Yorgos Kumuçakos, Türkiye’nin tutumunun sürdürmesi halinde, AB’nin sözlerden ve açıklamalardan faaliyetlere geçmesi ve önlemler ve yaptırımlara karar vermesi gerekeceğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN KARARLILIK MESAJI

Dün (Salı) AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meseleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, Doğu Akdeniz’de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''ÇİPRAS NE SÖYLERSE SÖYLESİN...''

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Çipras'ın tehditleri ile ilgili şöyle konuştu:

Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin… Bizim orada bir defa haklarımız var. Aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz, hem sondaj gemilerimiz faaliyetleri sürdürecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor, alacaktır.

Ülkemizde sözde siyaset yapanlar “niçin böyle adımlar atıyoruz” gibi eleştiriler yapıyorlar, yapabilirler. Ama bunların böyle bir derdi yok.

Bir şeyi hep söyledim. Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur garantördür. Yunanistan konuşur garantördür. İngiltere konuşur garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın, senin böyle bir yetkin yok.