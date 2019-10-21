Kirli algı operasyonu! 'Türkiye’ye askeri harekat’ diye servis ettiler

Geçtiğimiz günlerden Suriye’de güvenli bölge için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’den Wilfred Frost’a konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz” açıklamasında bulundu.

CNBC ise haberi “Trump, Türkiye’ye karşı askeri harekate hazır” şeklinde çarpıtarak servis etti.

Gazeteci Wilfred Frost’un sorusu üzerine bölgesel olarak askeri müdahaleye yol açabilecek bir örnek vermeyi reddetmesine rağmen milyonlarca abonesi olan CNBC'nin açıklamayı Türkiye aleyhine çarpıtması dikkat çekti.