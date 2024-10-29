İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2741
  • EURO
    37,0983
  • ALTIN
    3030.23
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • CNN programında tepki çeken sözler! Müslüman gazeteciyi hedef aldı
Dünya

CNN programında tepki çeken sözler! Müslüman gazeteciyi hedef aldı

Amerikan CNN televizyonunun bir yayınında, yazar Ryan James Girdusky'nin, Filistin'e verdiği destekle tanınan Müslüman gazeteci Mehdi Hasan'a yönelik sarf ettiği 'Umarım çağrı cihazın patlamaz.' sözü tepki çekti.

AA29 Ekim 2024 Salı 12:00 - Güncelleme:
CNN programında tepki çeken sözler! Müslüman gazeteciyi hedef aldı
ABONE OL

Olay, "CNN Newsnight with Abby Phillip" programında, katılımcıların, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Madison Square'da düzenlediği mitingden bahsettikleri esnada Girdusky'nin, Hasan'ın "sık sık Yahudi karşıtı olarak damgalandığı" hakkında yorum yapmasıyla başladı.

Filistinlilere verdiği destekten ötürü bu tür saldırılara alışkın olduğunu söyleyen Hasan'a karşılık, Girdusky, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayına gönderme yaparak, "Umarım çağrı cihazın patlamaz." ifadesini kullandı.

- CNN'DEN "KANALDA IRKÇILIĞA YER YOK" MESAJI

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN'de ya da yayınımızda ırkçılığa ya da bağnazlığa yer yoktur." denildi.

Görüş ayrılıklarına sahip kişiler arasında düşünceli konuşmaların ve tartışmaların teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Konuklarımızın küçük düşürülmesine ya da nezaket sınırlarının aşılmasına izin vermeyeceğiz. Ryan Girdusky kanalımızda tekrar hoş karşılanmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Girdusky ise CNN'in kararına yanıt olarak X hesabında yaptığı paylaşımda, kanalı çifte standart uygulamakla suçlayarak, "Anlaşılan o ki şaka yaparsanız CNN'e çıkamıyorsunuz." dedi.

- LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

  • Ryan James Girdusky
  • Mehdi Hasan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.