Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

CNN, Trump'ı dava etti

Amerikan CNN kanalı, Donald Trump'ı dava ettiğini açıkladı

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan CNN kanalı, Beyaz Saray'ın anayasanın basın özgürlüğünü içeren birinci ek maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcılarını dava ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da Kongre ara seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında CNN Beyaz Saray muhabiri jim Acosta ile Trump arasında gerginlik yaşanmış ve Acosta'nın basın kartı askıya alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak ortasında pompalı tüfekli kız kavgası

Sokak ortasında pompalı tüfekli kız kavgası

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun açılış tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA