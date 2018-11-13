CNN, Trump'ı dava etti

Amerikan CNN kanalı, Beyaz Saray'ın anayasanın basın özgürlüğünü içeren birinci ek maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcılarını dava ettiğini açıkladı.

This morning, CNN filed a lawsuit against @realDonaldTrump and top aides. The White House has violated CNN and @Acosta's First Amendment rights of freedom of the press and Fifth Amendment rights to due process. Complaint: https://t.co/43oX6L8xA7 pic.twitter.com/RvJ0Cgh6oi — CNN Communications (@CNNPR) 13 Kasım 2018

Beyaz Saray'da Kongre ara seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında CNN Beyaz Saray muhabiri jim Acosta ile Trump arasında gerginlik yaşanmış ve Acosta'nın basın kartı askıya alınmıştı.