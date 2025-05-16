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Dünya

Çobanlarla çiftçiler arasında kanlı çatışma: Çok sayıda ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olaylar, sığır hırsızlığı ve tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle patlak verdi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 19:34 - Güncelleme:
Çobanlarla çiftçiler arasında kanlı çatışma: Çok sayıda ölü
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Ülkede yürütülen "Safe Haven Operasyonu" bürosundan yapılan açıklamaya göre, Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde çiftliklere zarar verilmesi ve sığır hırsızlığı nedeniyle çobanlarla çiftçiler arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve onlarca sığır telef oldu.

Öte yandan, Plateau Valisi Caleb Muftwang, çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananları "soykırım girişimi" ve "toprak gaspı çabası" olarak nitelendirdi.

Plateau eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için eyaletin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor. Geçen ay eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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