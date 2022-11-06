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Dünya

Çocuğun ısırdığı kobra yılanı öldü

Hindistan'da Chhatisgarh bölgesinde evinin bahçesinde oynayan 8 yaşındaki bir çocuk, kendisini ısıran kobra yılanına aynı şekilde karşılık vererek öldürdü. 8 yaşındaki çocukta herhangi bir sempton görülmedi.

6 Kasım 2022 Pazar 11:03 - Güncelleme:
Çocuğun ısırdığı kobra yılanı öldü
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Yapılan son araştırmalara göre; ölümcül yılan ısırmalarının yüzde 85'inin kaydedildiği Hindistan'da bu kez ısırılan kobra öldü.

Chhatisgarh'da evinin arka bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Deepak isimli çocuk, yetişkin bir kobranın saldırısına uğradı.

Kobra, Deepak'ın kolunu sardıktan sonra ısırdı.

ÇOCUĞUN ISIRDIĞI KOBRA ÖLDÜ

Acı içinde kalan çocuk, yılandan kurtulmayı başaramayınca karşı atak yapmaya karar verdi ve kobrayı ısırdı.

Kobra ölürken, şans eseri ısırdığı çocuğa zehri geçmedi ve Deepak hayatta kaldı.

New Indian Express'e bir röportaj veren çocuk, "Kurtulmak için kobrayı savursam da kurtulamayınca onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.

Deepak'ın ebeveynleri olayın ardından çocuklarını bölgedeki bir sağlık merkezine götürdü.

Yapılan incelemelerde Deepak'ın yarasının bir 'kuru ısırık' olduğu, zehrin vücuduna girmediği tespit edildi.

8 yaşındaki çocukta herhangi bir sempton görülmedi.

'Kuru ısırık' genellikle yetişkin kobralar tarafından kullanılıyor.

Zehirli yılanlar, avını öldürmek istediklerinde ya da tehlikede olduklarında ölümcül bir zehir salgılarken, rakibini sadece uyarmak istediğinde 'kuru ısırık' kullanmayı tercih ediyor.

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