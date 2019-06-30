Çocuk çetesi çökertildi

İtalya’da çocukların beyinlerini yıkayıp ailelerinden uzaklaştırarak koruyucu ailelere satan18 kişi gözaltına alındı.Reggio Emilia şehrinde yaşanan olayda, çocukların saatlerce süren psikoterapi seansları ve elektroşoklarla ebeveynleri tarafından cinsel tacize uğradıklarına inandırıldıkları ve “hafızalarının tahrif edildiği” ortaya çıktı. Ardından bu kişilerin çocukları yüz binlerce euroya arkadaşlarına ve tanıdıklarına sattıkları belirlendi. Aralarında 10 bin nüfuslu Bibbiano şehrinin belediye başkanı Andrea Carletti, politikacılar, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri ve psikologların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte “Bu suçlamalar, eğer doğrulanırsa, korkunç ve şok edici” dedi.