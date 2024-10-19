Hamas lideri Sinvar'ın şehit edilmesiyle ilgili yeni detay! İsrail iki gün sonra fark etmiş

İsrail, Tahran'da suikastla şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin ardından hareketin başına geçen Yahya Sinvar'ı da önceki gün Gazze'de etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Hamas yetkilileri, Sinvar'ın şehit edilemesini 'acı verici' olduğunu belirterek doğruladı; Hamas'ın sonunda kazanacağını vurguladı. Bunun üzerine Gazze'deki soykırıma ses çıkarmayan Avrupalı liderler, İsrail'i kutlama mesajları yayımladı.

"FIRSAT" DİYE PAZARLADILAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından konuştu. Macron, "İsrail için bir dönüm noktası olmasının yanı sıra askeri bir başarıdır. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi için bu fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor. Askeri operasyonlara son vermeliyiz" dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise 7 Ekim saldırısını işaret ederek Yahya Sinvar'ın "Holokost'tan bu yana Yahudi tarihindeki en ölümcül günün arkasındaki beyin" olduğunu ileri sürdü.

SİNVAR'I VURDUKLARINI 2 GÜN SONRA FARK ETTİLER

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Refah'taki kara operasyonunda tesadüfen şehit edildiği ortaya çıktı. İsrail Ordusu'nun 828. Bislamach Tugayı'na bağlı askerlerin, 16 Ekim'de Tal el-Sultan bölgesinde devriye gezerken üç Hamas üyesini tespit ettiği; çatışma çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre o aşamada dikkat çekici bir şey görülmedi; askerler perşembe sabahına kadar olay yerine dönmedi. Daha sonra cenazeler incelendiğinde birinin Sinvar'a çok benzediği, bunun üzerine vücudundan örnek alınarak DNA incelemesi için İsrail'e götürüldüğü öğrenildi.

SON ANA KADAR...

Yahya Sinvar'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırı sonrası ağır yaralı halde harabe binada saklanan Sinvar'ın son gücünü de kullanarak kendisini görüntüleyen drone'a tahta parçasını fırlattığı görüldü.

CENAZESİNİ GİZLEDİLER

Sinvar'ın cansız bedeni, Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'nde yapılan otopsinin ardından İsrail içinde gizli bir yere taşındı. İsrail haber sitesi Walla'ya göre otopsi raporunda, Sinvar'ın başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL'DE 23 YILLIK TUTSAKLIK

Yahya Sinvar, 1962'de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Üniversite öğrencisiyken ilk kez tutuklandı. Daha sonra 23 yıl kesintisiz hapis yattı. 2011'de esir takasıyla serbest kaldı.

HAMAS'IN LİDERİ VEKALETEN MEŞAL

Lübnan merkezli LBCI televizyonu, Hamas'ın başına yurtdışı temsilcisi Halid Meşal'in getirildiğini öne sürdü. Halid Meşal'in hareketin başkan vekilliği görevini üstlendiği ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerinde yer alan kilit taraflarla tüm iletişimden sorumlu olduğu ifade edildi.

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