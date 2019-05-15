Çocuklarını yangından kurtarmak için eve girdi... Hiçbiri çıkamadı...

Yerel medya, ABD´nin Florida eyaletinde yer alan Tampa şehrinde bulunan Captiva Club apartmanlarından birinde yerel saat ile 03:30´da yangın çıktığını duyurdu. Yerel basın, yan komşusunun ikazı üzerine evinin yandığını fark ederek dışarı çıkan kadının, 2 çocuğunu kurtarmak için tekrar eve girdiğini, ancak çocukları ile beraber yanan evde mahsur kaldığını; anne ile 5 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtilirken; 8 apartman dairesinin yangın ve söndürme çalışmaları nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Yerel medya, çıkan bu yangın da dahil olmak üzere, bunun Captiva Club apartmanlarında çıkan 3´üncü yangın olduğunu duyurdu.