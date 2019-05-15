Çocuklarını yangından kurtarmak için eve girdi... Hiçbiri çıkamadı...
ABD´nin Florida eyaletinde bir apartman kompleksinde çıkan yangında, bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Annenin, yangın sırasında çocuklarını kurtarmak için içeriye girdiği, ancak çocukları ile beraber yangında hayatını kaybettiği belirtildi.
- DHA
Yerel medya, ABD´nin Florida eyaletinde yer alan Tampa şehrinde bulunan Captiva Club apartmanlarından birinde yerel saat ile 03:30´da yangın çıktığını duyurdu. Yerel basın, yan komşusunun ikazı üzerine evinin yandığını fark ederek dışarı çıkan kadının, 2 çocuğunu kurtarmak için tekrar eve girdiğini, ancak çocukları ile beraber yanan evde mahsur kaldığını; anne ile 5 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtilirken; 8 apartman dairesinin yangın ve söndürme çalışmaları nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Yerel medya, çıkan bu yangın da dahil olmak üzere, bunun Captiva Club apartmanlarında çıkan 3´üncü yangın olduğunu duyurdu.
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