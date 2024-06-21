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Dünya

Çoğunluğu Müslüman olan ülkeden tepki çeken karar! Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Tacikistan'da başörtüsü kullanılmasını ve dini bayramların kutlanmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Çoğunluğu Müslüman olan ülkeden tepki çeken karar! Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
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Tacikistan'da Müslümanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Çoğunluğu Müslüman olan ülkede parlamentonun üst kanadı Milli Meclis, 19 Haziran'da başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN OLAN ÜLKEDEN TEPKİ ÇEKEN KARAR!

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran'da kabul edilen yasa tasarısı, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi. Yasa, "milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor. Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. Tacikistanlı yetkililer, 2017'de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018'de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı. Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.

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