  ''Çok geç'' çıkışıyla tehdit etti: Fed Başkanı Powell, Trump'ın kıskacında
Dünya

''Çok geç'' çıkışıyla tehdit etti: Fed Başkanı Powell, Trump'ın kıskacında

ABD Başkanı Donald Trump, açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklenerek faizlerin gecikmeden düşürülmesi gerektiğini yineledi. Trump, düşük enflasyonu “harika” olarak nitelendirirken, mevcut para politikasını sert sözlerle eleştirdi.

13 Ocak 2026 Salı 18:19
''Çok geç'' çıkışıyla tehdit etti: Fed Başkanı Powell, Trump'ın kıskacında
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'de bu sabah açıklanan enflasyon verilerinin düşük olduğuna işaret eden Trump, söz konusu verileri "harika" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bu, Jerome 'Çok Geç' Powell'ın faiz oranlarını anlamlı ölçüde düşürmesi gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Powell'ın bunu yapmaması halinde "çok geç" kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca büyüme rakamlarının da "harika" olduğunu anımsatan Trump, tarife politikasına atıfta bulunarak "Teşekkürler Bay Tarife" ifadelerini kullandı.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

