Çok gizli anlaşma ifşa oldu! Rusya, ABD ve İngiliz teknolojisini çalıp İran'a gönderdi

Rusya-Ukrayna savaşı beraberinde birçok sorunu ve çatırdamayı beraberinde getirdi. Bu sabah ortaya atılan bir iddia ise dünya gündemine bomba gibi düştü. İsminin açıklanmaması koşuluyla Sky News'e konuşan bir kaynak Ukrayna için yollanan mühimmatların Rusların eline geçtiğini duyurdu.

Sky News'te yer alan habere göre, 140 bin dolar nakit para ve İngiliz NLAW tanksavar füzesi, ABD Javelin tanksavar füzesi ve Stinger uçaksavar füzesinden oluşan 3 askeri mühimmat Rus uçakları tarafından 20 Ağustos sabahı gizlice Tahran'a ulaştırıldı.

DELİLLERİ PAYLAŞTI

Kaynak, elinde olan görüntüleri de paylaştı. Yayınlanan fotoğraflarda uçakların ilk olarak Tahran'a 20 Ağustos sabahı saat 01.17'de indiği gösterildi. Yaklaşık 3 buçuk saat Tahran'da kalan uçakların adım adım nasıl hareket ettikleri görüntülendi. Haberde, dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise para ve mühimmat taşıyan uçakların teslimatı yaptıktan sonra İran insansız hava araçlarını alarak geri dönüğü ayrıntısı.

BU SEVKİYAT İLK DEĞİLDİ

Üstelik iddia bununla da sınırlı değil, kaynak sevkiyatın ilk kez olmadığını ve 20 Ağustos'tan bu yana İran'dan İHA taşıyan en az beş Rus uçağı bildiklerini söyledi.

İRAN TEKNOLOJİ ÇALIYOR

Peki bu çok gizli sevkiyatın nihai amacı nedir? Kaynak silahların İran Devrim Muhafızları tarafından Batı askeri teknolojilerini kopyalamak için kullanılabileceği konusunda uyardı.

Üstelik bu İran'dan beklenmeyen bir hamle değil. Kaynağa göre 2011 yılında üretilen Shahed Kamikaze dronelarının (intihar uçakları) ABD casus uçağının tersine mühendisliğinden elde edilen bilgilerle üretildiği ifade edildi.

200 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Kaynak, Rusya'ya 200 milyon doların üzerinde kamikaze insansız hava aracı tedarik etme konusunda başka bir anlaşmanın sürdüğünü söyledi.

Hem Moskova hem de Tahran, İran yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna savaşında aylardır kullanıldığına dair çok sayıda haberi reddediyor. Ancak Pazar günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian, İran'ın insansız hava araçlarını Rusya'ya transfer ettiğini kabul etti, ancak bunun Ukrayna'nın işgalinden aylar önce olduğunu iddia etti.

İRAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI SAVAŞ ÇABALARININ 'ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Royal United Services Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Justin Bronk, İran insansız hava araçlarının Rusya'nın savaş çabalarının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi. İran, Shahed'leri tedarik etmemiş olsaydı, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik altyapısına ve suyuna yönelik saldırı kampanyası açısından önemli ölçüde daha az etkili olurdu" dedi.

Star Gazetesi