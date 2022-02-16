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Dünya

Çok nadir görülüyor! 1,2 kilometre derinlikte şaşırtan keşif

Yeni Zelanda'da hayalet köpek balığı yavrusu bulundu. 'Kimera' olarak bilinen hayalet köpekbalıklarına dünya üzerinde az rastlanıyor.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:42
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Yeni Zelandalı bilim insanlarının, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve türüne ender rastlanan hayalet köpek balığının yavrusunu buldukları bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanları, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında yaklaşık 1,2 kilometre derinlikte hayalet köpek balığı yavrularına rastladı.

"Kimera" olarak bilinen hayalet köpekbalıklarına dünya üzerinde az rastlanırken, bu canlıların yavrularını görüntülemek çok daha zor oluyor.

Araştırmacılar, genç köpekbalıklarının yetişkin olanlara kıyasla daha farklı davranışlar sergileyebileceklerini bu nedenle toplanan yavruların söz konusu türün gelişimine ilişkin mevcut bilimsel anlayışa katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bilim insanları, genç köpekbalıklarının habitatları, beslenme şekilleri ve görünüşleri itibariyle yetişkin türlerinden farklı olabileceğini dile getirdi.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Brit Fanucci, kimera yavrularının, sualtı deniz canlılarına yönelik başka bir araştırma yürütülürken tesadüfen bulunduğunu söyledi.

Fanucci, derin su canlılarının görüntülenmesinin oldukça zor, kimeraların da gizemli deniz canlılarından olduğunu ifade etti.

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