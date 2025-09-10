Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA), Polonya hava sahasına girdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sırasında Polonya hava sahasının defalarca ihlal eden Rusya'ya ait İHA'lar düşürüldü" denildi. Açıklamada "Hava sahasının emsali görülmemiş bir ölçekte ihlaline tanık olundu. Bu, vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bir saldırı eylemidir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kaç İHA'nın düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

POLİS, 4 İHA'NIN PARÇALARINA ULAŞTI

Polonya polisi, ülkenin doğusundaki Lublin bölgesindeki Czosnowka ve Czesniki kasabalarında ve Lodz bölgesindeki Mniszkowa kasabasında düşürülen İHA'lara ait parçalara ulaştıklarını açıkladı. Rus İHA'larından birinin ise Lublin bölgesindeki Wyryka'da bir evin çatısına düştüğü öğrenildi.

Polonya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşürülen İHA'lara yaklaşmamaları ve hemen güvenlik görevlilerine haber vermeleri konusunda bölge sakinlerine uyarıda bulunuldu.

VARŞOVA, MODLİN, LUBLİN VE RZESZOW HAVAALANLARI KAPATILDI

Ülkede Varşova, Modlin, Lublin ve Rzeszow havaalanları sivil hava uçuşlarına kapatılırken, Şarm El-Şeyh, Tokyo, Riyad, Beyrut, Sofya ve Tiflis'ten gelen yolcu uçakları Katowice, Poznan, Wroclaw ve Gdansk havaalanlarına yönlendirildi.

BAŞBAKAN TUSK, KABİNEYİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki sabah saatlerinde Ulusal Güvenlik Bürosu'nda Başbakan Donald Tusk ve askeri yetkililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başbakan Donald Tusk ise kabineyi TSİ 09.00'da toplantıya çağırdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu, NATO ülkesi toprakları üzerinde Rusya'ya ait İHA'ların düşürüldüğü ilk olay. Bütün müttefiklerimiz durumu son derece ciddiye almaktadır. Can kaybı yaşanmadı, düşürülen İHA'ların enkazını arama çalışmaları sürüyor. Havaalanlarının kapatılması kararı bir saldırı tehdidi nedeniyle değil, pilotlarımızın operasyonel ihtiyaçlarından dolayı alınmak zorunda kalındı" dedi. Donald Tusk başkanlığındaki kabine toplantısı sürüyor.

E5 Grubu Milli Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra'da bulunan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da acil olarak ülkeye döndü.

HOLLANDA, İTALYA VE ABD SAVAŞ UÇAKLARI DEVRİYE UÇUŞU YAPTI

NATO görevi kapsamında Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye ve yakıt ikmal uçağı Airbus A330 Eindhoven şehrinden, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait AWACS uçağı da Estonya'dan havalanarak Polonya hava sahasında gece boyunca devriye uçuşu yaptı. Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow-Jasionka havaalanı üzerinde de ABD'ye ait F-35 savaş uçağı devriye görevi gördüğü bildirildi.

NATO, POLONYA'NIN HAVA SAHASINA GİREN ÇOK SAYIDA İHA'YA KARŞILIK VERİLDİĞİNİ DUYURDU

NATO, Polonya'nın hava sahasına çok sayıda insansız hava aracının (İHA) girdiğini ve karşılık verildiğini bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çok sayıda İHA'nın gece boyunca Polonya'nın hava sahasına girdiğini duyurdu.

Polonya ve NATO hava savunma sistemlerinin birlikte karşılık verdiğini belirten Hart, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Polonya liderliğiyle temas halinde olduğunu ve yakın istişarelerde bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, NATO Konseyinin Brüksel'deki karargahta yaptığı haftalık toplantısında konunun ele alınacağı öğrenildi.