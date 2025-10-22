Çok sayıda kurum hedefte! İran'dan İsrail'e siber saldırı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Ulusal Siber Güvenlik Kurumuna dayandırdığı habere göre, son haftalarda İran'dan gelen siber saldırılar, İsrail'deki ekonomik kurumlara bilgi işlem hizmeti sunan şirketleri hedef aldı.

Yom Kippur'da (1 Ekim) Assaf Harofe Hastanesi'ni hedef alan siber saldırıda, "hassas tıbbi verilerin, personel ile hastaların kişisel, finansal bilgilerinin çalındığı ve yayınlandığı" iddia edildi.



"Saldırganların hastanenin faaliyetlerini aksatmaya çalıştıkları ancak saldırının erken aşamada tespit edilip durdurulduğu ve tıbbi hizmetlerde herhangi bir zarara yol açmadığı" belirtildi.

Daha önce Doğu Avrupalı bir hacker grubunun saldırıyı üstlendiği ancak İsrail soruşturmalarının saldırının İran kaynaklı olduğu sonucuna vardığı öne sürüldü.

Aynı kaynağa göre, hackerlar çalınan kullanıcı adı ve parola gibi giriş bilgilerini kullanarak İsrail sistemlerine sızdı.

İranlı yetkililer, İsrail'in suçlaması hakkında açıklama yapmadı.

İsrail, son yıllarda ticari kuruluşların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin ve hatta su idaresi gibi hayati önem taşıyan kurumların siber saldırılara maruz kaldığını duyurdu.