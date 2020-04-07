İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,714
  • EURO
    7,299
  • ALTIN
    357.135
  • BIST100
    94122.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çok sert Kovid-19 tepkisi: Komünist rejime körü körüne güvenerek dünyayı yanlış yönlendirdi
Dünya

Çok sert Kovid-19 tepkisi: Komünist rejime körü körüne güvenerek dünyayı yanlış yönlendirdi

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) komünist bir rejime (Çin) körü körüne güvenerek dünyayı yanlış yönlendirdiğini belirterek, DSÖ Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un istifa etmesi gerekiğini söyledi.

star.com.tr07 Nisan 2020 Salı 10:20 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 10:32
ABONE OL

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin'i yeni tip koronavirüs salgını hakkında defalarca 'yalan söylemekle' suçladı. Bolton ülkenin pandemi hakkındaki ekonomik toparlanma ve istatistiklerine de şüpheyle yaklaştı.

Bolton, DSÖ'nün de Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgına ilişkin bilgilerin gizlediğini iddia etti. DSÖ'nün bunu yaparak Çin'in "suç ortağı" olduğunu söyledi.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'DSÖ, Çin'in büyük Covid-19 örtbasının bir ortağıdır. Bu yüzden DSÖ Başkanının istifasını isteyen Marco Rubio (Florida Senatörü) ve Ted Cruz'un (Teksas Senatörü) çabalarını destekliyorum. Çünkü aldatma niyetindeki komünist bir rejime körü körüne güvenerek dünyayı yanlış yönlendirdi.' dedi.

Bolton'un açıklamasında söz ettiği ABD Senatörleri Ted Cruz ve Marco Rubio, mevcut DSÖ liderliği konusunda şüphelerini dile getirmişti.

Cruz daha önce, DSÖ'nün "Çin Komünist Partisine sürekli olarak eğilerek güvenilirliğini kaybettiğini" iddia ederek, DSÖ liderliğinin yeniden değerlendirilmesi için 'acil çağrı' yapmıştı.

Cruz'un iddiaları Senatör Rubio tarafından da tekrar dile getirildi.

Bolton aynı zamanda, Çin'i 'askeri hedefleri ilerletmek için bir salgını kullanmak, verilerin gizlenmesi ve koronavirüs ile ilgili iğrenç davranışlar'la suçladı. Ayrıca Çin'in küresel liderliğe zarar vermek için propaganda savaşı yürütürken COVID-19 kullandığını iddia etti. 

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan ajanstır.

star.com.tr

Evlat nöbeti sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

FOX, her yerde FOX... ABD'de 'aldatıcı yayın' gerekçesiyle dava açıldı
FOX, her yerde FOX... ABD'de 'aldatıcı yayın' gerekçesiyle dava açıldı

FOX, her yerde FOX... ABD'de 'aldatıcı yayın' gerekçesiyle dava açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.