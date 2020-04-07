Çok sert Kovid-19 tepkisi: Komünist rejime körü körüne güvenerek dünyayı yanlış yönlendirdi

star.com.tr 07 Nisan 2020 Salı 10:20 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 10:32

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin'i yeni tip koronavirüs salgını hakkında defalarca 'yalan söylemekle' suçladı. Bolton ülkenin pandemi hakkındaki ekonomik toparlanma ve istatistiklerine de şüpheyle yaklaştı.



Bolton, DSÖ'nün de Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgına ilişkin bilgilerin gizlediğini iddia etti. DSÖ'nün bunu yaparak Çin'in "suç ortağı" olduğunu söyledi.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'DSÖ, Çin'in büyük Covid-19 örtbasının bir ortağıdır. Bu yüzden DSÖ Başkanının istifasını isteyen Marco Rubio (Florida Senatörü) ve Ted Cruz'un (Teksas Senatörü) çabalarını destekliyorum. Çünkü aldatma niyetindeki komünist bir rejime körü körüne güvenerek dünyayı yanlış yönlendirdi.' dedi.

Bolton'un açıklamasında söz ettiği ABD Senatörleri Ted Cruz ve Marco Rubio, mevcut DSÖ liderliği konusunda şüphelerini dile getirmişti.

Cruz daha önce, DSÖ'nün "Çin Komünist Partisine sürekli olarak eğilerek güvenilirliğini kaybettiğini" iddia ederek, DSÖ liderliğinin yeniden değerlendirilmesi için 'acil çağrı' yapmıştı.

Cruz'un iddiaları Senatör Rubio tarafından da tekrar dile getirildi.

Bolton aynı zamanda, Çin'i 'askeri hedefleri ilerletmek için bir salgını kullanmak, verilerin gizlenmesi ve koronavirüs ile ilgili iğrenç davranışlar'la suçladı. Ayrıca Çin'in küresel liderliğe zarar vermek için propaganda savaşı yürütürken COVID-19 kullandığını iddia etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan ajanstır.



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