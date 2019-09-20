Çok sert Rusya çıkışı: Havadan, karadan, denizden, uzaydan vururuz
ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu söyledi.
Breaking Defense'in haberine göre Harrigian, Rusya’nın Avrupa’daki 'olası saldırganlığına anında yanıt vermeye' hazır olduklarını söyledi.
'BU PLANI HAYATA GEÇİRMEYE HAZIR OLACAĞIZ'
Harrigian, ''Bu durumda, havadan, karadan, denizden, uzaydan saldırılar ve ayrıca siber alandaki saldırılar ile elektronik harp dahil kapsamlı taarruz gerçekleştirilecek. Bu şema üzerinde çalışıyoruz. Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız'' dedi.
ABD'li general, Pentagon'un geliştirdiği planla ilgili detayları açıklamadı.
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