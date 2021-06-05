'Bu yalanı uyduranla 'Saddam Hüseyin'in silahları' yalanını uyduran aynı kişi'

star.com.tr 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:13 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:20

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Covid-19'un laboratuvar kökenli olduğuna ilişkin iddiaları gündeme getiren haberlerin yazarlarından biri olan Wall Street Journal'ın ulusal güvenlik muhabiri Michael R. Gordon'u hedef aldı.



Kısa bir süre önce, Amerikalı bir gazeteci olan Michael R. Gordon, 'henüz açıklanmayan bir ABD istihbarat raporu' olduğunu iddia ederek, iddia konusu rapordan alıntılar yaptı. Gordon'ın, 'Wuhan laboratuvarındaki 'üç hasta personel' iddiasına cevap veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, Covid-19 virüsü ile laboratuvardaki 'üç hasta personel' arasında çok uzak bir bağlantı olduğunu ima etti.

'IRAK'IN İŞGALİNE NEDEN OLAN YALANIN SAHİBİ'

Gordon'ın imzasıyla 23 Mayıs tarihinde yayınlanan bir makalede, 'açıklanmayan ABD istihbarat raporu'na göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden üç araştırmacıda semptomların Kasım 2019 yılında görüldüğünü, mevsimsel hastalık denilen şeyin, Covid-19'un çıkışıyla aynı tarihe denk geldiğini iddia etmişti.

WSJ iddiasından üç gün sonra, ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat topluluğundan virüsün bir laboratuvar kazasından çıkıp çıkmadığı da dahil olmak üzere, kökenine ışık tutabilecek bilgileri toplama ve inceleme konusundaki çabalarını iki katına çıkarmasını istedi.

WSJ'den önce, 30 yılı aşkın bir süre New York Times için askeri ve diplomatik muhabir olarak çalışan Gordon, bu süre zarfında bir Irak nükleer silah programının varlığını iddia eden ilk kişi olarak büyük tartışmalara yol açtı.

2003 ABD işgaline atıfta bulunan Wenbin, Gordon'la ilgili, 'On dokuz yıl önce, doğrudan Irak Savaşı'na yol açan 'nükleer silah edinme girişimi' hakkındaki asılsız kaynaklarla, yanlış bilgiler uyduran tam da bu muhabirdi.' dedi.

Gordon ve Judith Miller tarafından kaleme alınan ve 'ABD, Hüseyin'in Atom Bombası Parçaları Arayışlarını Yoğunlaştırdığını Söylüyor' başlıklı 8 Eylül 2002 tarihli makalede, adı açıklanmayan yetkililerin, 'Irak'ın atom bombası yapmak için malzeme aradığı' iddia edilmişti.

Gordon makalesinde, uranyum zenginleştirmeden parça temin çalışmalarına kadar birçok iddiaya yer verse de, ABD işgalinden sonra herhangi bir şekilde Kitle İmha Silahlarına rastlanmadı.

Wenbin açıklamasında, 'Şimdi bu şahıs, benzer şekilde, anonim bilgileri yanlış bir şekilde alıntılayarak, herhangi bir inanılırlık görüntüsünün sınırlarını zorlayan 'Wuhan laboratuvar hipotezini' abartarak kamuoyuna sunuyor.' dedi.

star.com.tr