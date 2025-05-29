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Dünya

Çöken buzul köyü yuttu... Etraf çamur ve moloz yığınıyla doldu

İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan Blatten köyünün büyük bir kısmı buzul çökmesi nedeniyle yok oldu.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Çöken buzul köyü yuttu... Etraf çamur ve moloz yığınıyla doldu
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Buzulun çökmesiyle Blatten köyünün büyük bölümü devasa bir buz, çamur ve moloz yığınıyla kaplandı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bildirilmediği felaket sebebiyle köydeki birçok evin yıkıldığını aktardı. Ayakta kalan evlerin ise sular altında kaldığı ifade edildi.

Afet sonucu kaybolan 65 yaşında bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Buzul çökmesi sonucu 3,1 büyüklüğünde hissedilen bir deprem yaşandığı da belirtildi.

Blatten'te yaşanan heyelan ve su seviyesinin artması nedeniyle bazı komşu köylerde de tahliyeler yaşanıyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Evinizi kaybetmek korkunç bir durum. Şu anda Blatten sakinleri için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Blatten'de yaşanan bu olağanüstü doğa hareketliliği, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak İsviçre Alplerinde artan buzul erimeleri ve hareketlilik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

KÖY, 19 MAYIS'TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Valais kantonu yetkilileri, dün buzul hareketliliği nedeniyle Lötschental bölgesinde yer alan Blatten köyünün "özel bir durumda" olduğunu duyurmuş, yerel saatle 15.30'da korkulan afet gerçekleşerek, Birch Buzulu'nun devasa bir kısmının koptuğu bildirilmişti.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, 19 Mayıs'ta yetkililer eşliğinde neredeyse tamamen tahliye edilmişti.

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