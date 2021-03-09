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Dünya

''Çöl Bayrağı'' tatbikatı başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) el-Dafra Hava Üssü'nde, 7 ülkenin katılımıyla 'Çöl Bayrağı' tatbikatı başladı.

AA09 Mart 2021 Salı 07:54 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 07:54
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Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin katıldığı "Çöl Bayrağı 2021 manevraları", BAE'nin el-Dafra Hava Üssü'nde başladı.

Hangi ülkelerin katıldığına ilişkin bilgi verilmeyen tatbikatın, 25 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Üç aşamalı olacak tatbikatta planlama, hava eğitim uçuşları, saldırı ve karşı savunma operasyonlarına dair çeşitli savaş senaryolarının simülasyonları üzerinde eğitimler yapılacak.

Bahreyn haber ajansı ise tatbikata Bahreyn, Suudi Arabistan, ABD, Fransa, Hindistan ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden katılımın gerçekleştirildiğini duyurdu.

BAE ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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