Colonna'dan Lübnan'ın güneyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı

Lübnan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati ile Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Beyrut'taki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Colonna, (İsrail ve Lübnan) olmak üzere her iki tarafa da Lübnan'ın güneyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Fransız Bakan, Lübnan'ın güneyinde kalıcı istikrarı sağlamaya öncü olacak bir çözüm için mekanizma geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Lübnan Başbakanı Mikati de, "Önceliğin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurması ve Tel Aviv'in hükümlerini uygulaması koşuluyla 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması" olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.