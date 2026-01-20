İSTANBUL 7°C / 1°C
  Çoluk çocuk demediler kurşuna dizdiler! YPG'li teröristler Haseke'de katliam yaptı
Suriye'nin Haseke kırsalında geri çekilen YPG'li teröristler, kontrol noktası yakınında sivillerin bulunduğu araçlara ateş açtı. Saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

20 Ocak 2026 Salı 14:44
Çoluk çocuk demediler kurşuna dizdiler! YPG'li teröristler Haseke'de katliam yaptı
Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.

Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.

Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.

Suriye ordusu, dün Haseke kırsalından kent merkezi yönünde ilerleyişini sürdürerek bölgeyi kontrol altına almak için 4 noktada konuşlanmış, sabah saatlerinde duran çatışmalar, öğlen yeniden başlamıştı.

