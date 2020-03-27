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Dünya

ABD Başkanı Trump: ABD donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisi pazartesi günü New York'ta olacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ABD donanmasına ait Comfort isimli hastane gemisinin pazartesi günü New York Limanı'na varacağını açıkladı.

AA27 Mart 2020 Cuma 07:57 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 07:57
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Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki New York'taki hastane yatağı kapasitesinin artırılması için buraya bir gemi göndereceklerini kaydeden Trump, "ABD donanmasına bağlı Comfort isimli hastane gemisi cumartesi günü Virginia'dan hareket edecek ve pazartesi günü New York Limanı'na varacak." dedi.

Trump, cumartesi günü geminin Virginia eyaletindeki Norfolk Limanı'ndan ayrıldığı sırada, kendisinin de orada hazır bulunacağını kaydetti.

Bir gazetecinin "Kovid-19 için neden Çin virüsü demeyi sürdürüyorsunuz?" sorusuna Trump, "Bence virüsü artık böyle nitelendirmenin zamanı gelmişti." yanıtını verdi.

Trump, ABD'deki işsizlik rakamlarının bugün rekor seviyeye ulaşmasına ilişkin ise "Bu, kimsenin suçu değil. Bu gizli düşmanı yendiğimizde, geri dönüşümüz çok hızlı olacak." diye konuştu.

ABD'nin bazı kesimlerinde virüs vakalarının daha az olduğunu anlatan Trump, "Tarihler üzerine çalışacağız ama insanlarımız işlerine geri dönmek istiyor. Gelecek hafta başında, elimizde daha çok bilgi olacak. Ama herkes işine gücüne geri dönmeli." dedi.

- "Koronavirüs ile ilgili Çin'deki sayıları bilmiyorsunuz"

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini kaydetti.

ABD'deki Kovid-19 vaka sayılarının Çin'i geçerek dünyada ilk sıraya yerleştiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bence bu bizim ne kadar çok test yaptığımızı gösteriyor. Koronavirüs ile ilgili Çin'deki sayıları bilmiyorsunuz. Eminim Çin'in test yapıp yapmadığını söylemek biraz zor olur." dedi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyesi Doktor Deborah Birx ise açıklamasında, "Şu anda ülkedeki virüs vakalarının yüzde 55'i New York'ta." ifadelerini kullandı.

- ABD vaka sayılarında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Kovid-19 salgınında ABD, 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. ABD'deki Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1177'ye yükseldi.

New York, ABD'de 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği eyalet olarak öne çıkıyor.


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