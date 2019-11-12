Çöp vergisini ödeyene ulaşım ücretsiz
İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Palermo kenti, belediye vergilerinin vaktinde ödenmesini teşvik etmek için yeni bir uygulamayı tartışıyor.
Belediye Başkanı Leoluca Orlando, çöp vergisini zamanında ödeyen ve borcu olmayanlar için toplu ulaşımın ücretsiz olmasını gündeme getirdi. Orlando, uygulamanın hayata geçirilebilmesi için de toplu ulaşım hizmeti veren Amat firmasından fizibilite raporu hazırlamasını istedi. Roma’da da benzer bir kararla, geri dönüşümü özendirmek için plastik su şişesi getirenlere bedava bilet uygulaması başlatılmıştı.
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