İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,202
  • EURO
    48,7903
  • ALTIN
    5422.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''COP30 Liderler Zirvesi''nde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara çağrı yaptı
Dünya

''COP30 Liderler Zirvesi''nde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara çağrı yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin son yıllarda karmaşık çevresel zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, 'Bugün canlı Amazon'un kalbinde bir araya gelirken, güçlü bir uluslararası işbirliği çerçevesinde Amazon'dan Barada ve Fırat nehirlerine kadar işbirliği bağlarını genişletme ve gelişmekte olan ülkelerin konumunu güçlendirme çağrısında bulunuyoruz.' dedi.

AA7 Kasım 2025 Cuma 07:34 - Güncelleme:
''COP30 Liderler Zirvesi''nde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara çağrı yaptı
ABONE OL

Şara, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen İklim Zirvesi "COP30" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Suriye'de savaş yıllarındaki kitlesel yerinden edilmenin kaynaklar üzerinde ek bir baskı oluşturduğunu vurgulayan Şara, "İddialı vizyonumuz, uygulamaya başladığımız ve pratik politikalara, programlara ve projelere dönüştürdüğümüz yeniden yapılanma ve kurtarma planlarımızda somutlaşıyor." diye konuştu.

Şara, iklim değişikliğinin etkilerinin zirveye ulaştığının ve Suriye'nin bu yıl, son 60 yılın en yüksek kuraklığını yaşadığının altını çizerek, "Bugün sizlere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu zorlukların büyüklüğünün tamamen farkında olarak geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlukların üstesinden gelmek için halkın iradesinin asil bir hedef, iddialı bir vizyon ve net bir plan etrafında birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Şara, "Yeniden yapılanma, insanlar ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlama ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma konusunda sunduğumuz şey budur." şeklinde konuştu.

Şara, uluslararası anlaşmalara tam bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek, "Ulusal Katkı Beyanlarımızı uluslararası standartlara uygun olarak derhal sunacağız." dedi. Ahmed Şara, şöyle devam etti:

"Bugün canlı Amazon'un kalbinde bir araya gelirken, güçlü bir uluslararası işbirliği çerçevesinde Amazon'dan Barada ve Fırat nehirlerine kadar işbirliği bağlarını genişletme ve gelişmekte olan ülkelerin konumunu güçlendirme çağrısında bulunuyoruz."

Hava, su ve ağaçların tüm insanlık için ortak kaynaklar olduğunu ve bunları korumanın sürdürülebilir ve güvenli bir yaşam için kolektif bir sorumluluk olduğunu dile getiren Şara, "İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliği artmalı ve gelişmekte olan ülkelerin konumunu güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

  • Ahmed Şara
  • COP30 Liderler Zirvesi
  • Suriye

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.