''COP30 Liderler Zirvesi''nde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara çağrı yaptı

Şara, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen İklim Zirvesi "COP30" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Suriye'de savaş yıllarındaki kitlesel yerinden edilmenin kaynaklar üzerinde ek bir baskı oluşturduğunu vurgulayan Şara, "İddialı vizyonumuz, uygulamaya başladığımız ve pratik politikalara, programlara ve projelere dönüştürdüğümüz yeniden yapılanma ve kurtarma planlarımızda somutlaşıyor." diye konuştu.

Şara, iklim değişikliğinin etkilerinin zirveye ulaştığının ve Suriye'nin bu yıl, son 60 yılın en yüksek kuraklığını yaşadığının altını çizerek, "Bugün sizlere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu zorlukların büyüklüğünün tamamen farkında olarak geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlukların üstesinden gelmek için halkın iradesinin asil bir hedef, iddialı bir vizyon ve net bir plan etrafında birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Şara, "Yeniden yapılanma, insanlar ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlama ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma konusunda sunduğumuz şey budur." şeklinde konuştu.

Şara, uluslararası anlaşmalara tam bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek, "Ulusal Katkı Beyanlarımızı uluslararası standartlara uygun olarak derhal sunacağız." dedi. Ahmed Şara, şöyle devam etti:

"Bugün canlı Amazon'un kalbinde bir araya gelirken, güçlü bir uluslararası işbirliği çerçevesinde Amazon'dan Barada ve Fırat nehirlerine kadar işbirliği bağlarını genişletme ve gelişmekte olan ülkelerin konumunu güçlendirme çağrısında bulunuyoruz."

Hava, su ve ağaçların tüm insanlık için ortak kaynaklar olduğunu ve bunları korumanın sürdürülebilir ve güvenli bir yaşam için kolektif bir sorumluluk olduğunu dile getiren Şara, "İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliği artmalı ve gelişmekte olan ülkelerin konumunu güçlendirmeliyiz." diye konuştu.