Costa, Ahmed Şara ile bir araya geldi

Costa, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Mısır'da düzenlenen Arap Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Şara ile ilk kez bir araya geldiklerini duyurdu.

"Devam etmekte olan siyasi süreci ve Suriye'nin karşı karşıya olduğu güçlükleri ilk elden dinlemek faydalı oldu." ifadesini kullanan Costa, AB'nin Suriye'deki demokratik, barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecini desteklemeye "tam anlamıyla angaje olduğunu" belirtti.

Costa, görüşmede AB'nin ülkenin toprak bütünlüğüne büyük önem verdiğinin altını çizdiğini aktararak "Suriye, kapsayıcı ve Suriyeliler tarafından yönetilen bir siyasi süreç kapsamında ülkeyi yeniden birleştirmek ve yeniden inşa etmek için tarihi bir fırsata sahip." değerlendirmesini yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 17 Mart'ta Suriye'ye destek konulu konferansın düzenleneceğini hatırlatan Costa, burada yeni yönetimden yetkililerle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.