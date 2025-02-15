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Dünya

Costa: Müzakereden önce tavizler vermek büyük bir hatadır

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, barış müzakerelerinin koşullarının ne zaman oluşacağını belirleme yetkisinin sadece Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak, 'Herhangi bir müzakereden önce tavizler vermek büyük bir hatadır.' uyarısında bulundu.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Costa: Müzakereden önce tavizler vermek büyük bir hatadır
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Costa, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Ukrayna'da Şubat 2022'de başlayan savaştan bu yana AB'nin "temelden değiştiğini" ifade etti.

"Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırısı Avrupa'nın güvenlik mimarisini temelinden sarstı." diyen Costa, o günden itibaren Ukrayna'ya askeri ve mali destek sağlandığını ve Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını belirtti.

Costa, aynı zamanda genişleme politikalarına hız verdiklerini, savunma politikalarını güçlendirdiklerini ve enerji bağımlılıklarını azalttıklarını dile getirdi.

AB'nin, Ukrayna'nın gelecekteki blok üyeliğine açık taahhüdünü yineleyen Costa, "Bugün mesajım net, pes etmiyoruz. Barış projemizin ayrılmaz bir parçası olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "UKRAYNA İLE OMUZ OMUZA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Costa, "Müzakere koşullarının ne zaman oluşacağını sadece Ukrayna belirleyebilir. Herhangi bir müzakereden önce tavizler vermek büyük bir hatadır. Müzakerelerde, güvenlik garantilerinin sağlanmasında ve yeniden yapılanmada AB'nin gelecekteki bir üyesi olarak Ukrayna ile omuz omuza durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakere masasında AB'nin de yer alması gerektiğine dikkati çeken Costa, "Ukrayna ve AB olmadan ne inandırıcı ve başarılı bir müzakere ne de kalıcı bir barış olabilir." dedi.

Costa, Ukrayna'daki barışın Avrupa'nın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, kalıcı bir barışın "ateşkesin ötesine geçmesi ve Rusya'nın, Ukrayna, Avrupa ya da uluslararası güvenlik için bir tehdit olmaktan çıkmasının sağlaması gerektiğini" dile getirdi.

- "SAVUNMASIZ BARIŞ BİR YANILSAMADIR"

Costa, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirme çabalarına işaret ederek, üye ülkeler arasında savunma harcamalarının 2021'den bu yana yüzde 30 oranında artığını kaydetti.

Savunmayı güçlendirmeyi AB Konseyinin gündeminde öncelikli olarak tutma sözü veren Costa, "AB kuruluşu itibariyle bir barış projesidir ancak savunmasız barışın bir yanılsama olduğunu biliyoruz." dedi.

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