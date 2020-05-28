star.com.tr 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:23

Neredeyse tüm dünyayı eve hapseden yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle, dünyanın dört bir yanından vahşi hayvanların sessizliğe bürünen yerleşim alanlarına indiği haberleri geliyor.



Son gelen görüntülerde, ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir golf sahasına giden bir grup golfçü, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Görüntüleri kaydeden Matthew Profit'e adlı kadın, kendisi ve arkadaşlarının 18. Hilton Head gölleri bölgesinde yürürken, golf sahasında bir hareketlilik fark ettiklerini, daha yakından incelediklerinde bir çift dev timsahın kavga ettiğini gördüklerini söyledi.

BİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANDILAR

Manzara karşısında hayrete düşen golfçüler, saha yönetimi veya yetkililere haber vermek ya da uzaklaşmak yerine, golf oynamaya devam etti.

Profit, "Bizimle uğraşmayacaklarından emindik, çünkü birbirlerine odaklanmışlardı. Her gün bir timsah görüyoruz. Ama bu ilk kez böyle bir şey gördük." dedi.

Golfçülere göre, iki timsah arasındaki savaş iki saatten fazla sürdü ve timsahların her birinin kendi yoluna gitmesiyle sona erdi.

Nisan-Haziran ayları arasında devam eden çiftleşme mevsiminde, dişi timsahlar yuvaları inşa ederken, erkek timsahlar bölge savaşı veriyor. Timsahların insanlara yönelik saldırılar nadirdir ancak, Güney Carolina'da, son yıllarda bazı olaylar yaşandı. Bu ayın başlarında, 58 yaşındaki bir kadın havuzdaki timsaha fazla yaklaşınca saldırıya uğrayarak öldü.

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