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Dünya

Covid-19 ve kara mantarı, toplu karga ölümleri takip etti... Ülkede korku hakim

Coronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da, kovid-19'un yanı sıra mantar enfeksiyonuyla mücadele devam ederken, toplu karga ölümleri korku ve paniği katladı.

star.com.tr31 Aralık 2020 Perşembe 15:32 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:32
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Hindistan'da COVID-19'un ağır bilançosu hafifletilmeye çalışılırken, 'kara mantar' olarak adlandırılan, burun ve gözlere saldırarak beyne ulaştığında ölüme neden olan bir enfeksiyon türü, halkı tehdit ediyor.

Öte yandan  bu yılın başlarında Hindistan Sağlık Bakanlığı,  ülkenin çeşitli yerlerinde kümes hayvanlarında ve kuşlarda, oldukça patojenik H5N1 kuş gribi enfeksiyonları tespit etti.

Bildirilen hayvan ölümlerinden üçü kümes hayvanları, ikisi kargalar ve biri hayvanat bahçesindeki kuşlarla ilgiliydi.

Sağlık çalışanları, Covid-19 ve mantar enfeksiyonuna karşı mücadele verirken, ülkenin batı eyaleti Racastan'dan bildirilen kuş gribi enfeksiyonları, paniğe neden oldu.

Son olarak Racastan'ın Jhalawar bölgesinde, çok sayıda karganın ölü bulunduğu bildirildi.

Bölgedeki yetkililerden N. Gohain yaptığı açıklamada, "25 Aralık'ta bölgede birkaç düzine kargada olağandışı ölümler tespit ettik. Orman Dairesi ve Hayvancılık Dairesinden ortak bir ekip hasta kargaları tedavi etti ve numuneleri Bopal'daki Ulusal Hayvan Hastalıkları Enstitüsü'ne gönderdi.' dedi.

Gohain ayrıca, araştırmalar sonucunda, kargalarda kuş gribinin doğrulandığını belirtti. Yetkili, etkilenen bölgedeki tüm kümes hayvanı çiftliklerini araştırmaya karar verildiğini ifade etti.

Bölge halkı arasında panik yaşanırken, yetkililer insanlara 'endişelenmeyin' çağrısı yapıyor. 

star.com.tr

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