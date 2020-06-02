COVID-19 virüsüne saldıracak ilk ilaç insanlar üzerinde test edildi

star.com.tr 02 Haziran 2020 Salı 12:03 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:08

Deneysel tedavi yöntemi LY-CoV555, Eli Lilly ve Kanada biyoteknoloji şirketi AbCellera arasındaki ortak işbirliğinin ürünü olarak geliştirildi.

İki şirket, benzerleri için ilk örnek olan üç aydan kısa bir sürede COVID-19 antikor tedavisini, bu hastalığı yenen ilk ABD hastalarından birinin kanından elde etti.

Nötralize edici IgG1 monoklonal antikoru, COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin insan hücrelerine bağlanmasını ve girişini önlemek için tasarlandı.

Eli Lilly'ye göre, bu antikor tedavisi, iyileşmiş bir hastadan türetildi ve COVID-19 enfeksiyonunu engellemek için özel olarak tasarlanmış ilk ilaçtır.

Antikorun New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi ve Los Angeles, California'daki Cedars-Sinai Tıp Merkezi de dahil olmak üzere büyük ABD tıbbi tesisleri ve hastanlerinde, deneysel olarak hastalara uygulandı.

Eli Lilly Bilim Sorumlusu Lilly Research Laboratories'in Başkanı Daniel Skovronsky, "NIAID [Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü], Abcellera'daki meslektaşlarımız ve insanlığın COVID-19 ile mücadelesinde ilk aşamaya ulaşmamıza yardım eden birçok akademik kurumla işbirliği içindeyiz. Hepsine minnettarız dedi.

İlacın, virüse saldırmak için özel olarak tasarlanmış ilk potansiyel yeni ilaç olduğunu belirten Skovronsky, 'LY-CoV555 gibi antikor tedavileri, COVID-19'un hem önlenmesi hem de tedavisi için büyük potansiyele sahip olabilir. Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler gibi en çok etkilenen gruplar için önemli olabilir. dedi.

İki şirket, Haziran ayında birinci aşama çalışmasının sonuçlarını görmeyi ve başarılı olup olmadığını gördükten sonra ilave etki testleri yapmayı planlıyor.

Ancak, ikinci aşama çalışmasına katılan vakalar, COVID-19 tanısı konan ama hastaneye yatırılmamış hastalar olacak. Tüm testlerin başarılı olması halinde, Eli Lilly ve AbCellera, tedavinin büyük ölçekli üretimine başlamayı planlıyor.

Skovronsky, 'Bu ayın ilerleyen saatlerinde, bu ilk insan çalışmasının sonuçlarını inceleyeceğiz ve daha geniş etki denemeleri başlatmayı planlıyoruz. Güvenlik ve etkinliği araştırırken aynı zamanda bu potansiyel tedavinin büyük ölçekli üretimine başlıyoruz. LY-CoV555'in, COVID-19 için kısa sürede çözümün bir parçası olması halinde, yıl sonuna kadar birkaç yüz bin doza ulaşma hedefi ile mümkün olan en kısa sürede hastalara teslim etmeye hazır olmak istiyoruz.' dedi.

Açıklamanın ardından Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 0.13 oranında arttı.

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