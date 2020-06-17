star.com.tr 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:46

Bilim insanları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadelede ilaç ve aşı bulmak için adeta birbiriyle yarışıyor.



Bu çalışmalar kapsamında, yeni bir ilaç bulmak yerine, var olan ilaçlardan hangisinin ne dozda COVID-19'a etki ettiği araştırılıyor.

Son olarak Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, testlerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın, Kovid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirtildi.

Salı günü açıklanan test sonuçlarına göre, artrit gibi diğer hastalıklarda iltihapla mücadelede kullanılan deksametazonun, en şiddetli COVID semptomlarıyla hastaneye kaldırılan hastalar arasında, ölüm oranlarını başarıyla düşürüyor.

TÜM HASTALAR DERHAL İLACI ALACAK

Sky News'e konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, test sonuçlarına ilişkin, 'Hayatta kalma şansınızı oldukça önemli ölçüde artırıyor. Tüm hastalar ilacı derhal alacak.' dedi.

Hancock, gelişmeyi 'COVID salgını krizinde, bugune kadar ki en iyi haber' olarak niteledi.

Başlayan normaleşme sürecei ve ikinci dalga eleştirilerine de değinen Hamcock, bunun her zaman 'bir endişe kaynağı' olması gerektiğini vurguladı.

Bakan ayrıca, ülkenin virüsü başka bir yerden tekrar ithal etmemesi gerektiğini de belirterek, uygun bir karantina programının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında, ciddi COVID-19 semptomları olan 2 binden fazla hastaya deksametazon uygulandı.

Yeni tip koronavirüs pandemisinde, küresel vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken, bugüne kadar 435 bin kişi öldü.

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