24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, Ada'da iki devletli çözümün 'ulusal ötenaziye' yol açtığını ve 'Türkiye'nin Kıbrıs'ın tamamının fethine ve (adanın) Türkleştirilmesine yönelik metodik çabasının' olduğunu öne sürdü.

Cyprus Times'ın haberine göre, Georgios, Noel mesajında, Ada'da iki devletli çözümün "ulusal ötenaziye" yol açtığını ve "Türkiye'nin Kıbrıs'ın tamamının fethine ve (adanın) Türkleştirilmesine yönelik metodik çabasının" olduğunu öne sürdü.

Georgios, Kıbrıslı Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaretlerini de eleştirerek bunun, "ulusal öz farkındalık eksikliği ve boyun eğme eğilimi" olduğunu savundu.

"KABUL ETMEYECEĞİMİZİ AÇIKÇA BELİRTMEMİZ GEREKİYOR"

Başpiskopos Georgios, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm arayışlarına karşı çıkarak "Kıbrıs'ta Helenizm'in varlığını tehlikeye atan bir çözümü kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Georgios ayrıca, hiçbir KKTC'li liderin "Türkiye'nin dikte ettiği yoldan farklı bir yol izleyemeyeceğini veya çözümün stratejik parametrelerini değiştiremeyeceğini" iddia etti.

