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Dünya

Cuerpo: Dünyadaki borsalar Trump'a çok açık bir işaret verdi

İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletme Bakanı Carlos Cuerpo, dünya çapında borsalarda bugün yaşanan düşüşün ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin uygulanmasının 'olumsuz etkisinin çok açık bir işareti' olduğunu söyledi.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Cuerpo: Dünyadaki borsalar Trump'a çok açık bir işaret verdi
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Cuerpo, İspanya'nın COPE radyosuna verdiği demeçte, Trump'ın birçok ülkeye getirdiği gümrük tarifelerinin "birkaç gündür piyasalardan çok olumsuz tepki aldığını ve bunun bugün de devam ettiğini" kaydetti.

"Borsalardaki düşüş, Amerikan yönetiminin aldığı önlemlerin herkes tarafından olumsuz etkisi olduğunun çok açık bir işareti." diyen Cuerpo, "halen bilinmeyen çok fazla faktör ve belirsizlik olmasından dolayı gümrük tarifelerinin Avrupa ve Amerika ekonomilerinde ekonomik durgunluğa neden olacağını söylemek için henüz erken olduğunu" ifade etti.

İspanyol Bakan, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşmaya varma niyeti olup olmadığının bilinmediğini ancak AB'nin sakin kalıp, istikrarlı, güvenilir ve ticarete açık bir ortak olarak kendisini göstermesi gerektiğini dile getirdi.

AB'nin ticaretten sorumlu bakanlarının bugün Lüksemburg'da yapacakları toplantıya atıfta bulunan Cuerpo, "İlk aşamada ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerine (yüzde 25) somut bir yanıt verilecektir. ABD'nin gümrük tarifelerinin yarattığı etkiyi orantılı bir şekilde telafi etmek amacıyla vergi uygulanacak ABD ürünlerinin listesi hazırlanıyor." dedi.

İspanyol Bakan ayrıca, İspanyol ve AB şirketlerinin Mercosur ve Çin gibi yeni pazarlara yönlendirmelerine yardımcı olacaklarını vurguladı.

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