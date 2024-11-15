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Dünya

Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'Filistin' açıklaması: İnsani yardıma devam edeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mektup gönderen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Filistin'e insani destek sağlamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 11:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'Filistin' açıklaması: İnsani yardıma devam edeceğiz
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Bağımsızlık Günü vesilesiyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tebrik mektubu gönderdi. Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerini ve iyi dileklerini ileterek, "Azerbaycan her zaman Filistin halkının özgürlüğünü ve bağımsızlığını desteklemiştir. Ülkemiz, Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs olmak üzere sorunun iki devlet ilkesine dayalı olarak barışçıl çözümünü desteklemektedir" ifadelerini kullandı. Filistin halkına desteğini ifade eden Aliyev, "BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla ve ikili olarak Filistin'e insani destek sağlamaya devam edeceğiz. Dostluk ilişkilerimizin ve iyi geleneklere dayalı iş birliğimizin başarıyla gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Bu bayramda sizlere sağlık, mutluluk, çalışmalarınızda başarı, kardeş Filistin halkına huzur ve sükunet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisini" ilan etmişti.

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