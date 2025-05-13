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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat istemişti! Trump: Suriye'ye yaptırımları kaldırdık

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklayarak, 'Tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Yaptırımları kaldırma kararını Suudi Veliaht Prensi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aldım' dedi.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 19:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat istemişti! Trump: Suriye'ye yaptırımları kaldırdık
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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la aldığını ifade etti.

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