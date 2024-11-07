Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Önemli zirve Budapeşte'de başladı

Budapeşte'deki Puskas Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilen 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra Batı Balkan ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Ukrayna'daki savaşın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu zirveye davet edilen liderler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yer alıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı zirvede Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından temsil ediliyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılara hitap edeceği bir açılış genel oturumu, çalışma grupları ile yuvarlak masa toplantıları ve raporlama oturumları gerçekleştirilecek ve liderler ikili görüşmeler yapma fırsatı bulacak.

Liderler zirvede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Orta Doğu'daki savaş ve gerilimleri ele alacak. Ara oturumlarda ise düzensiz göç ve göçün politik malzeme olarak kullanılması konuları da dahil olmak üzere ekonomik güvenlik, enerji, ulaşım, bilişim ve küresel ticaret ile ilgili konular üzerine görüşmeler yapılacak. Medyada yer alan haberlere göre ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın kazanması da Avrupalı liderlerin görüşeceği konular arasında yer alacak. Önceki toplantılarla aynı formatta gerçekleştirilecek zirvede ara oturumlarda elde edilen bulgular, kapanış genel oturumunda rapor edilecek.

Zirvenin sonunda zirvenin ev sahipliğini üstlenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve önümüzdeki yıl baharda yapılacak bir sonraki zirvenin ev sahipliğini üstlenecek Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa Siyasi Topluluğu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşının başlaması sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Avrupa ülkeleri için ortak menfaat konularının ele alınması, siyasi diyalog ve iş birliğini teşvik etmek için önerilmişti. Avrupa Konseyi, 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı.