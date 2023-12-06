İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2023 Çarşamba / 24 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,938
  • EURO
    31,2097
  • ALTIN
    1881.01
  • BIST100
    7972.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de Macron ile görüştü: Moralin yerinde mi?
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de Macron ile görüştü: Moralin yerinde mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'deki COP28 Zirvesi'nde, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'Moralin yerinde mi?' diye sordu. Görüntüleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron sosyal medyada paylaştı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de Macron ile görüştü: Moralin yerinde mi?
ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı.

Macron, X hesabında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde konferans çerçevesinde düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde, devlet liderleriyle yaptığı sohbetlerin kolaj görüntülerine yer verdi.

Söz konusu görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ayaküstü sohbette Fransız mevkidaşına, "Moralin yerinde mi?" diye sorarak birlikte yapabilecekleri işler olduğunu vurguluyor.

Macron ise pozitif bir enerjisi olduğunu ifade ediyor ve ardından Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişesini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgede insani konularda birlikte hareket etmeyi teklif eden Macron'un, birlikte yapılabilecek işler konusunda olumlu cevap verdiği görülüyor.

İki lider, ayaküstü sohbetlerinin ardından samimi bir şekilde vedalaşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.