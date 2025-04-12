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Dünya

Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası talimat verdi: Bir ülke daha Kosova'yı tanıdı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sudan'ın, Kosova'yı resmen tanıdığını bildirdi. Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, kendisine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ADF kapsamındaki görüşmesinin ardından tanıma yönünde talimat verdiğini vurguladı.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası talimat verdi: Bir ülke daha Kosova'yı tanıdı
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Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ile bir araya geldi.

Osmani, görüşmenin ardından yaptıkları görüntülü açıklamayı, sosyal medya hesabından, "Sudan, Kosova Cumhuriyeti'ni tanıdı ve iki ülke diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaşmaya vardı" notuyla paylaştı.

Sudan'ın, ülkesini tanımasından dolayı müteşekkir olduğunu belirten Osmani, "Bu etkili günü hepimiz için, uluslarımız için ADF'de gerçekleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derin şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Bakan Yusuf da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, kendisine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ADF kapsamındaki görüşmesinin ardından tanıma yönünde talimat verdiğini vurguladı.

Yusuf, bu tanımanın, iki ülke arasında yeni bir işbirliği döneminin sadece başlangıcı olacağını umduğunu ifade etti.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanıma 26 Mart'ta Kenya'dan gelmişti.

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