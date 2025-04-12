Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ile bir araya geldi.

Osmani, görüşmenin ardından yaptıkları görüntülü açıklamayı, sosyal medya hesabından, "Sudan, Kosova Cumhuriyeti'ni tanıdı ve iki ülke diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaşmaya vardı" notuyla paylaştı.

Sudan'ın, ülkesini tanımasından dolayı müteşekkir olduğunu belirten Osmani, "Bu etkili günü hepimiz için, uluslarımız için ADF'de gerçekleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derin şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Bakan Yusuf da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, kendisine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ADF kapsamındaki görüşmesinin ardından tanıma yönünde talimat verdiğini vurguladı.

Yusuf, bu tanımanın, iki ülke arasında yeni bir işbirliği döneminin sadece başlangıcı olacağını umduğunu ifade etti.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanıma 26 Mart'ta Kenya'dan gelmişti.

