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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü... ''Allah'ım Müslüman saflarını birleştir''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le görüştü. El-Ğanim, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir.' dedi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 08:35 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan ziyareti kapsamında umre yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le bir araya geldi.

KUVEYT HALKINA SELAM GÖNDERDİ

El-Ğanim'le Arapça sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt halkına selam gönderirken, el-Ğanim de "Selamını ileteceğim inşallah" diyerek karşılık verdi.

"ALLAH'IM MÜSLÜMAN SAFLARINI BİRLEŞTİR"

El-Ğanim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekselansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir."

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