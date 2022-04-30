Suudi Arabistan ziyareti kapsamında umre yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le bir araya geldi.
El-Ğanim'le Arapça sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt halkına selam gönderirken, el-Ğanim de "Selamını ileteceğim inşallah" diyerek karşılık verdi.
El-Ğanim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Ekselansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir."