Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle bugün Nahçıvan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in daveti üzerine 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir" denildi.

ZENGEZUR KORİDORU VE ANTİTERÖR OPERASYONU ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

BM'DE DESTEK MESAJI VERMİŞTİ: SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmiş, "Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ZENGEZUR KORİDORU

Zengezur Koridoru veya Nahçıvan Koridoru, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan ile eksklav parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridordur.

Zengezur Koridoru, Ermenistan'a kendisinin ördüğü jeopolitik kuşatmadan çıkış yolu sunuyor. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerini düzelterek Kafkasya'da doğmakta olan süreçten yararlanması için jeopolitik bir olanak sunuyor.