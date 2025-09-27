Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 80. BM Genel Kurulu'nda hitap etti. Bugün dünyanın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en yüksek sayıda silahlı çatışmaya tanıklık ettiğini ifade eden Miçotakis, "Eğer harekete geçmezsek, ufuktaki manzara daha da karanlık. Artan şiddet ve derinleşen istikrarsızlıkla dolu bir gelecek manzarası. En fazla aciliyet arz eden yer ise Gazze Şeridi" dedi.

Miçotakis, "Hiçbir askeri hedef, ne kadar değerli olursa olsun, binlerce çocuğun ölümünü, Gazze Şeridi içinde bir milyondan fazla Filistin'in zorla yerinden edilmesini ve Filistin halkının insani açıdan çektiği acıları haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

"BU YÖNDEKİ ADIMLAR, İSRAİL'İN KENDİ MENFAATLERİNE ZARAR VERECEK"

Yunanistan ile İsrail'in stratejik ortak olduğunu fakat bunun açık ve samimi bir şekilde konuşmalarını engellemeyeceğini beliren Miçotakis, "Bu yönde adımlar atılmaya devam edilmesi, İsrail'in kendi menfaatlerine zarar verecek, uluslararası desteğin erozyona uğramasına yol açacaktır. İsrailli dostlarıma sesleniyor ve iki devletli çözüm ihtimalini yok eden bir yolda ısrar ederlerse, geriye kalan müttefiklerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söylüyorum" şeklinde konuştu.

"İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ EYLEMLERİ, GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ DURUMLAR OLUŞTURMA RİSKİ TAŞIYOR"

Yunanistan'ın egemen, demokratik ve sürdürülebilir bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğini vurgulayan Miçotakis, "Ancak bu zor hedefe ulaşmak için bir yol haritası konusunda açık ve net olmalıyız. İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleri, sahada geri döndürülemez durumlar oluşturma riski taşıyor. Bugün için en gerekli olan, insanların gereksiz yere öldürülmelerini durdurmak ve Gazze'ye büyük çaplı ve sürdürülebilir insani yardım ulaştırılmasını garanti altına almaktır" dedi.

"GERÇEK BİR BARIŞ SÜRECİ, DERHAL BİR ATEŞKES OLMADAN BAŞLAYAMAZ"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Miçotakis, "Verdiği mücadelede, koşulsuz ve kararlı bir şekilde Ukrayna'nın yanında duruyoruz. Barışa ulaşılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz. Gerçek bir barış süreci, derhal bir ateşkes olmadan başlayamaz. Ukrayna masada olmadan hiçbir barış formülü olamaz. Hiçbir koşulda, zorla çizilen sınırlar kabul edilemez" dedi.

