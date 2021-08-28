Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini dile getirdi: Bize yardım etmelisiniz

28 Ağustos 2021 Cumartesi 02:49 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 02:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti dolaysıyla Devlet Başkanlığı üyeleri birlikte ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini dile getirdi.

"BEN YALNIZCA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVENİYORUM"



Dodik, Batılı ülkelerin yalnızca konuştuğunu ama Bosna Hersek için hiçbir şey yapmadığını belirterek, "Ben yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyorum." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tabii ki şunu belirtmek istiyorum bize yardım etmeniz gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben gerçekten size çok güveniyorum. Buradaki partnerlerim Batı'dan gelip laf yapan kişilere güveniyorlar, ben onlara güvenmiyorum."