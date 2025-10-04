İSTANBUL 22°C / 14°C
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururla bahsetti... Trump: Dostum barış sürecinde harikaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururla bahsetti... Trump: Dostum barış sürecinde harikaydı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barış anlaşmasına yaklaşılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece verdiği kritik destekten gururla bahsetti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “dost bir lider” olarak tanımlayarak rehinelerin serbest bırakılması sürecinde sağladığı yardımı vurguladı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 21:29
ABD Başkanı Trump, Axios'a, Gazze'de ateşkes planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"ERDOĞAN BENİM ARKADAŞIM, GAZZE İÇİN ÇOK YARDIMCI OLDU"

Trump, görüşme sırasında Başkan Erdoğan'ın Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinde 'çok yardımcı' olduğunu söyledi. Trump, "Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı" dedi.

Bir ABD'li yetkili ise Axios'a yaptığı açıklamada, Trump'ın cuma günü Erdoğan'la Hamas'ın cevabından önce telefonda görüştüğünü ve ondan anlaşmaya destek vermesini istediğini doğruladı.

