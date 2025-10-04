Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururla bahsetti... Trump: Dostum barış sürecinde harikaydı

ABD Başkanı Trump, Axios'a, Gazze'de ateşkes planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"ERDOĞAN BENİM ARKADAŞIM, GAZZE İÇİN ÇOK YARDIMCI OLDU"

Trump, görüşme sırasında Başkan Erdoğan'ın Hamas üzerinde büyük etkisi olduğunu ve rehinelerin serbest bırakılması sürecinde 'çok yardımcı' olduğunu söyledi. Trump, "Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı" dedi.

Bir ABD'li yetkili ise Axios'a yaptığı açıklamada, Trump'ın cuma günü Erdoğan'la Hamas'ın cevabından önce telefonda görüştüğünü ve ondan anlaşmaya destek vermesini istediğini doğruladı.

ABD Başkanı Trump: Netanyahu planı kabul etmek zorundaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara seslendi: "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti