Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokalaştığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmadı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kullanıcılar, "Macron sert kayaya çarptı" şeklinde yorumlar yaptı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER: