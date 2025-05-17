Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı.

MACRON'UN ÜSTÜNLÜK KURMA HAMLESİ GERİ TEPTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'dan uluslararası topluma mesaj: Adil bir küresel sisteme ihtiyaç var Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokalaştığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmadı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kullanıcılar, "Macron sert kayaya çarptı" şeklinde yorumlar yaptı.

Tiran'da yoğun diplomasi trafiği Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüler ise gündem oldu.