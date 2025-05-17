İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tarihi ayar... Tek hareketiyle dumura uğradı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tarihi ayar... Tek hareketiyle dumura uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı. Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu. Macron'un tokalaşırken elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin üzerine koyarak 'üstünlük kurma' hamlesi geri tepti. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o görüntüler...

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2025 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tarihi ayar... Tek hareketiyle dumura uğradı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'dan uluslararası topluma mesaj: Adil bir küresel sisteme ihtiyaç var

Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu.

MACRON'UN ÜSTÜNLÜK KURMA HAMLESİ GERİ TEPTİ

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokalaştığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmadı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kullanıcılar, "Macron sert kayaya çarptı" şeklinde yorumlar yaptı.

Tiran'da yoğun diplomasi trafiği

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüler ise gündem oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.