Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB kartı dünya basınına damga vurdu: Türkiye'ye muhtaçlar

Tüm dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da... Litvanya'da gerçekleşecek zirve öncesi konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde birinci sıraya yerleşti. NATO'dan anında destek mesajı gelirken uluslararası yayın organları 'Avrupa Türkiye'ye muhtaç' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere birazdan Vilnius'a hareket edeceğiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirini arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız.

İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük.

Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz.

Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz.

"KİMSE BİZDEN TAVİZ BEKLEMESİN"

Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Kimse bizden taviz beklemesin.

"AB KAPISINI AÇIN İSVEÇ'İN ÖNÜNÜ AÇALIM"

Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım."

NATO'DAN DESTEK

NATO'dan da anında destek mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" dedi.

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dünyanın gündemine oturdu. Konuşmayı anında manşetine taşıyan Alman Der Spiegel, "Erdoğan: Türkiye'nin AB'ye girmesinin önü açılırsa İsveç NATO'ya girebilir" başlığını attı. Erdoğan'ın her iki durumu bir araya getirmeyi istediğini yazan gazete, Türkiye'nin AB şartını gündemine getirdi.

Al Jazeera canlı takibe geçen gazetelerden... Başkan Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak okuyucularına sunan gazete, İsveç'in Madrid'de verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğinin bir kez daha hatırlatıldığını yazdı. Başkan Erdoğan'ın İsveç üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığı ifade edildi. Öte yandan Başkan ERdoğan'ın sözlerinin ardından NATO'dan gelen desteği de okurlarına aktardı.

"AVRUPA TÜRKİYE'YE MUHTAÇ"

Reuters da Başkan Erdoğan'ın İsveç şartını okuyucularına iletti. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 2005 yılından beri donduğunu ifade eden gazete, Avrupa'nın NATO müttefiki Türkiye'ye muhtaç olduğunu belirtti.

Ajans Erdoğan'ın "Türkiye'yi 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği kapısında bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Önce gelin Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın, sonra Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in de önünü açacağız." sözlerini manşetine taşıdı.

Politico'da yer alan haberde ise, Başkan Erdoğan'ın "İsveç'in NATO'ya girmesini istiyorsanız Türkiye'nin AB'ye girmesine izin verin" sözlerine dikkat çekildi.

Erdoğan'ın İsveç'e yeşil ışık yakması için AB üyelik şartını getirdiği yazılan haberde, Erdoğan'ın Ukrayna'nın ittfak üyeliğini desteklediği belirtildi.

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen, kritik zirveden hemen önce Başkan Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğini kabul etmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunduğu ifade edildi. Şimdi tüm gözlerin Vilnius'ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Erdoğan'ın görüşmesine çevrildiği ifade edildi.

Aftonbladet'te yer alan haberde de gözlerin Erdoğan Kristersson görüşmesinde olduğu yazıldı. Erdoğan'ın AB üyelik müzakereleri başlayana kadar İsveç'in vetosunu kaldırmayacağını belirttiği vurgulandı.

Financial Times, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığı ifade edilirken "Türkiye'yi 50 yılı aşkın süredir AB kapısında bekletenlere sesleniyorum, Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açacağız." sözleri vurgulandı

Yunan Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın "Biden'a öyle söyledim. Bunu Vilnius'ta da söyleyeceğim. NATO ülkelerinin çoğu aynı zamanda AB üyesidir" dediğini okuyucularına aktardı.

Başkan Erdoğan'ın AB kartının masada olduğunu yazan bir diğer gazete ise Fransız Le Figaro... 'Erdoğan şartları belirliyor' başlığını atan gazete, Erdoğan'ın Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasının önünü açın, sonra Finlandiya'nın yolunu açtığımız gibi İsveç'in de önünü açacağız." sözlerini hatırlattı.