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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'deki sözleri büyük yankı uyandırdı: İsrail 1967 sınırlarına dayalı Filistin devletini tanımalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki verdiği Filistin mesajı uluslararası medya kuruşlarınca yakından takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Yunan basını Naftemporiki, 'Erdoğan İsrail'e yayılmacı hayallerden vazgeçmesi ve 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin varlığını tanıması çağrısında bulundu' dedi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'deki sözleri büyük yankı uyandırdı: İsrail 1967 sınırlarına dayalı Filistin devletini tanımalı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki zirveye katıldı. Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajı uluslararası medya kuruluşlarınca manşetlere taşındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DÜNYA BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN DAVASINDA GARANTÖR ÜLKE OLARAK GÖREV ALMAYA HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin mesajını yakın markaja alan Yunan basını ERT, "Erdoğan: Türkiye, Filistin davasında garantör ülke olarak görev almaya hazır" manşetiyle sayfasına taşıdı. ERT haberinde "Dubai'deki Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde (WGS) konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Filistin meselesinde sorumluluk almaya hazır olduğunu tekrarladı" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan merkezli bir başka yayın kuruluşu CNN Yunanistan da 'Erdoğan: Türkiye, Filistin meselesinde garantör ülke olarak görev almaya hazır' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında pek çok dünya lideri ile görüştüğünü yazdı.

Yine Yunan basını olan Ethnos ise, "Erdoğan, Gazze konusunda bir kez daha Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu" dedi.

Katar merkezli yayın yapan Al Jazeera ise yayınladığı metinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi' açıklamalarını kullandı. Gelişmeleri anbean okurlarına aktaran Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın 'Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki yerleşimlerin ayakta kalmasıdır. İsrail bölgede kalıcı bir barış istiyorsa nükleer silahların yayılmasına ilişkin vizyonun kesin olarak durdurulması gerekiyor. 1967 sınırları içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devleti tanınmalıdır' sözleriyle okurlarına aktardı.

"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Arap basınından Al Arabiya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını "Erdoğan: Filistin devleti Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası" başlığı ile okurlarına ulaştırdı. Al Arabiya haberinde, "Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizine geçici bir çözüm olamayacağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleştiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Arap coğrafyasında faaliyet gösteren Zawya'nın manşeti "Erdoğan: İsrail barış istiyorsa Filistinlilerin devlet kurma hakkını tanımalı" oldu. Zawya haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in barış istiyorsa yerleşim faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilerin Filistin devleti kurma hakkını tanıması gerektiğini belirterek, bu olmadan güvenlikten veya barıştan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

"1967 SINIRLARINA DAYALI BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN VARLIĞINI TANIMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU"

Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Naftemporiki de, "Erdoğan İsrail'e yayılmacı hayallerden vazgeçmesi ve 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin varlığını tanıması çağrısında bulundu" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dünya Hükümetler Zirvesi
  • medya takibi

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