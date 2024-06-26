Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan çıkışı İsrail'de ses getirdi

Partisinin grup toplantısındaki konuşmasının önemli bir kısmını Gazze'deki gelişmelere ve İsrail'in saldırılarına ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. Bazı haber siteleri açıklamaları manşetinden duyururken özellikle İsrail medyasında ise Erdoğan'ın uyarısının zamanlamasına dikkati çekti.

AFP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır" sözlerini okuyucularına servis eden AFP, Erdoğan'ın söz konusu uyarısının Lübnan Hizbullahı-İsrail arasındaki gerilimin savaşa dönüşme endişesinin arttığı bir dönemde geldiğini yazdı.

VOA

ABD tarafından finanse edilen VOA ise Cumhurbaşkanı Edoğan'ın İsrail'in Lübnan sınırına yönelik askeri operasyonlarının savaşın yayılmasına neden olabileceğini belirttiğini ve Batı'yı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verdiği destek için eleştirdiğini aktardı.

İSRAİL MEDYASI

İsrail'in önemli gazetelerinden Times of İsrael ise haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının zamanlamasına dikkat çekti.

The Jerusalem Post gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam alemine yaptığı dayanışma çağrısını ön plana çıkarırken, okuyucularının karşısına "Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le yaşanan gerginliklerde Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi" başlığıyla çıktı.

ARAP BASINI

Arab News haber sitesi ise haberinde, "Erdoğan Batı'yı İsrail'in 'savaş yayma planlarına' destek vermekle suçladı" başlığını kullanırken, Al Jazeera ise 'Erdoğan, Netanyahu'nun savaş planlarının büyük bir felakete yol açacağı konusunda uyardı' başlığını kullandı. Times of İsrael Gazetesi de Erdoğan'ın uyarısının zamanlamasına dikkat çekti.

Al Arabiya, Erdoğan'ın Batı'ya saldırılar karşısında tutumu nedeniyle tepki gösterdiğini ve İsrail'in savaşı yayma planlarını eleştirdiğini vurguladı.

RT Arabic ise haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Gazze'yi yakıp yok eden İsrail'in dikkatini Lübnan'a çevirmiş gibi göründüğünü ve perde arkasından Batı'nın desteğini aldığını' dediğini aktardı.