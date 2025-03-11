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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etti: Tusk, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Salı günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Merkezi11 Mart 2025 Salı 15:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etti: Tusk, Türkiye'ye geliyor
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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Salı günü ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz."

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