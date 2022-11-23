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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edecek olan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, 22-24 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 01:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor
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Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22-24 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak.

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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