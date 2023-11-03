Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısına dikkat çekti: Destek vermeye hazırız

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan güzergahı boyunca Hazar Denizi'ne, oradan da Azerbaycan ve Türkiye'ye kadar uzanacak ulaşım koridoru oluşturulması yönünde çalışmalar yapıldığını belirterek, "Transit trafiği harekete geçirmek için Türkmenistan'ın lojistik ve ulaşım sisteminin olanaklarını kullanmayı öneriyorum." dedi.

Berdimuhamedov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.

Toplantının ülkeler arasında siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesine ve bu amaçla yeni görevlerin belirlenmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Berdimuhamedov, "Ülkelerimiz, hem ikili hem de çok yönlü formatlarda birbirlerine destek vermekte, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde etkili eylemler gerçekleştirmektedir." dedi.

Berdimuhamedov, dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli stratejik ve siyasi durumların ortaya çıktığını ve bu durumun huzur ve güvenlik sistemini olumsuz etkilediğini anlattı.

İnsanlık tarihinde savaşların bitmediğini ve atılan kurşunların çocuk ve asker ayırt etmediğini dile getiren Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi çağrısını destekleyerek, "Bu nedenle Türkmenistan, muhterem kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği konuya insani destek vermeye hazırdır." dedi.

Berdimuhamedov, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde karşılıklı eylemlerin sistematik temelde yürütülmesi amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin 2024-2025 yılları için işbirliği programının kabul edilmesini önerdi.

Ulaştırma ve lojistiğin ülkeler arasında önemli olduğuna dikkati çeken Berdimuhamedov, şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında Aşkabat'ta imzalanan anlaşmaya göre Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye güzergahı boyunca ulaşım koridorları oluşturuldu. Mart 2019'da Türkmenistan'ın girişimiyle Hazar Denizi ve Karadeniz ulaşım koridorlarının kurulmasına ilişkin çok taraflı belgeler imzalandı. Ayrıca şu anda Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan güzergahı boyunca Hazar Denizi'ne, oradan da Azerbaycan ve Türkiye'ye kadar uzanacak bir ulaşım koridoru oluşturulması yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu trafik koridorları, Hazar ötesi koridorların gerekliliğini ve etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Transit trafiği harekete geçirmek için Türkmenistan'ın lojistik ve ulaşım sisteminin olanaklarını kullanmayı öneriyorum."

"KARDEŞ ÜLKELERİMİZLE GEREKLİ TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAMDIR"

Berdimuhamedov, Türkmen doğal gazının ve elektriğinin komşu ve bölge ülkelere ihraç edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türkmenistan, halihazırda doğal gazını komşu ve kardeş ülkeler Özbekistan ve Azerbaycan'a ihraç etmektedir. Aynı zamanda Türkmen doğal gazını Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve dünya pazarlarına ihraç etme imkanlarımız var. Bu konuda yakın gelecekte kardeş ülkelerimizle gerekli tüm sorunları çözeceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin komşu Özbekistan ve Kırgızistan'a elektrik sattığını söyleyen Berdimuhamedov, "Yakın gelecekte Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye'ye elektrik gönderebiliriz. Bu arada Hazar Denizi'nin Türkmen kıyısında, Türkmenbaşı kenti yakınlarında 1574 megavat kapasiteli yeni ve modern bir elektrik santralinin temeli bugün itibarıyla atıldı. Türk Devletleri Teşkilatına katılan ülkeler tarafından enerji sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası hazırlanmasını uygun görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Berdimuhamedov, Türk devletleri arasındaki çok yönlü işbirliğinin, kültürel ve insani ilişkilerde önemli olduğunu sözlerine ekledi.